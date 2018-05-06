Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за курившего пассажира

Рейс Улан-Удэ - Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за сработавших датчиков противопожарной сигнализации.

После совершения вынужденной посадки в аэропорту Кольцово к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.

В ходе разбирательства было установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил во время полета в туалете.

Нарушителя сняли с рейса и доставили в линейный отдел полиции.

- В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.