Во многих регионах уже запретили посещать леса - бушуют пожары. Об особенностях борьбы с огнем, причинах лесных пожаров и способах возрождения уничтоженных пламенем лесов "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик.

Иван Владимирович, судя по сводкам, пожары уже начались. Во многих регионах закрыли вход и въезд в леса?



Иван Валентик: В 11 регионах полностью запрещено посещать леса и запрещен въезд транспортных средств. Например, полный запрет на посещение лесов действует в Тульской, Рязанской, Воронежской и Челябинской областях. В некоторых регионах запрет на вход в леса действует выборочно, например, в двух районах Свердловской области, в восемнадцати районах Тюменской области, в двух районах Приморского края, частично в Забайкальском и Хабаровском краях.

Май ожидается "горящим"? Есть прогнозы?



Иван Валентик: Прогнозы есть. Их сделала Авиалесоохрана. Превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности в лесах ожидается практически во всех федеральных округах. Там об этом знают, детальный прогноз по территории они получили.

Но наличие прогноза превышения среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах не означает развитие чрезвычайной ситуации. Кроме погодных условий на лесопожарную обстановку влияет поведение людей, а также оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров. Весной, например, основная причина лесных пожаров - человеческий фактор. Это время ежегодно сопровождается массовыми несанкционированными палами сухой травы на землях сельхозназначения, госземзапаса, населенных пунктов и на других территориях, огонь с которых переходит на леса.

Уже позже, как правило, в конце июля и августе, возникают сухие грозы. В прошлом году сухих гроз было много, практически четверть пожаров было связана именно с ними, что в общем-то не характерно.

Закон уже приняли против "пальщиков" и штрафы ввели. Почему не помогает?



Иван Валентик: Сумма штрафа за поджог очень мала, до 4 тысяч рублей максимум, а ущерб и риски огромные. Сегодня по поручению специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и и.о. зампреда правительства Александра Хлопонина мы прорабатываем вопрос о введении уголовной ответственности за сельскохозяйственные палы.

В случае причинения крупного ущерба такая ответственность должна быть, потому что даже по землям лесного фонда, по малоценным насаждениям сегодня рассчитанный ущерб не позволяет возбудить уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса за поджоги. Это нужно делать, так как, к сожалению, методами запретов и минимальными административными штрафами ничего не решить. Штраф, который сейчас установлен, не останавливает людей совершать противоправные действия.

Если говорить о причинах сложной лесопожарной обстановки, то 100 процентов весенних пожаров - это антропогенный фактор.

Нужно усиливать профилактическую работу, привлекать добровольцев для работы с населением. Механизмы добровольчества не в полной мере задействованы в профилактической работе, хотя ресурс Всероссийского добровольного пожарного общества позволяет привлечь более 300 тысяч добровольцев, для того чтобы проводить профилактическо-пропагандистскую работу с населением. По линии Авиалесоохраны подписано соглашение с Всероссийским добровольным пожарным обществом, началась активная работа.

А в этом году есть какая-то особенность, которая влияет на пожарную обстановку в лесах?



Иван Валентик: В 2018-м лесные пожары начались с нехорошим опережением показателей прошлого года. Уже в начале января был зарегистрирован первый пожар в Приморском крае.

Возникновению и распространению пожаров способствовал быстрый сход снежного покрова и, как следствие, просыхание почвенного покрова в южной части Сибирского и Дальневосточного округов. Когда он просыхает быстрее, чем оттаивание грунта и водоемов, это осложняет работы по прокладке минерализованных полос и забору воды из водоемов для тушения пожаров. Также сильная ветровая нагрузка способствует быстрому распространению огня и росту площадей пожаров.

В 2018 году лесные пожары начались с нехорошим ­опережением показателей прошлого года

Хватает сотрудников Авиалесоохраны и лесников?



Иван Валентик: Охраной лесов от пожаров занимаются регионы. Объективная реальность такова, что собственных сил и средств у регионов хватает только на то, чтобы обеспечить борьбу с небольшими или средними пожарами, или, как говорят специалисты, низкой либо средней горимостью.

В случае высокой горимости используется механизм межрегионального маневрирования сил и средств. Основной силой в рамках межрегионального маневрирования являются парашютисты-десантники федеральной Авиалесоохраны и парашютисты-десантники региональных специализированных учреждений авиационной охраны лесов. Численность парашютистов-пожарных и десантников-пожарных авиационной охраны лесов в России составляет 3,6 тысячи человек, включая 700 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

Прекрасный пример эффективного межрегионального маневрирования - борьба с лесными пожарами в Амурской области. В условиях ЧС по поручению Рослесхоза помощь лесопожарным службам Амурской области оказывают 375 человек парашютно-десантной службы Федерального резерва Авиалесоохраны. Группировка пожарных-десантников, задействованных на тушении лесных пожаров в Амурской области, при необходимости будет увеличена. Эти ребята - профессионалы, очень серьезно подготовлены.

С приходом весны усилилась работа федеральных штабов по координации деятельности по тушению лесных пожаров. В федеральный штаб кроме специалистов Рослесхоза входят представители минприроды, минфина, минобороны, Росприроднадзора, МЧС, Росгидромета и других профильных ведомств. Решения, принятые федеральными штабами, являются обязательными к исполнению.

В Госдуме лежит законопроект об обязательном лесовосстановлении. Есть шансы на принятие в этом году?



Иван Валентик: Второе чтение законопроекта о так называемых "компенсационных лесах" запланировано на май. Поставлена амбициозная цель, чтобы закон не просто был принят в этом году, но и уже заработал.

Это очень важно. Ежегодно древесину в России заготавливают на 950 тысячах гектаров. Но эта площадь потом восстанавливается. Однако помимо этого еще 150 тысяч гектаров вырубается при размещении инфраструктурных объектов и переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.

Поправки в Лесной кодекс введут правило: все рубки, в том числе и связанные со строительством дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочего, в обязательном порядке должны быть компенсированы равными по площади лесами. То есть на один гектар вырубок - один гектар лесовосстановления. Таким образом, прекратятся безвозвратные потери леса.

Горячие точки

До 10 мая в 66 регионах прогнозируется средний и высокий классы пожарной опасности в лесах:

в ДФО - на большей части территорий Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, в центральной, юго-западной, южной частях Республики Саха (Якутия), центральной части Камчатки, на севере и юге Приморья;

в СФО - на севере и юге Забайкалья, юге Республики Бурятия, северной, центральной, юго-восточной частях Иркутской области, южной и центральной частях Республики Тыва, центральной, юго-восточной, западной частях Томской области, на севере Омской области;

в УФО - в Челябинской области, в южной и центральной частях Курганской области, северной и восточной частях Тюменской области;

в ПФО - в Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородскиой областях, республиках Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Чувашии, в северной, центральной, южной частях Республики Марий Эл, северной, центральной и южной частях Кировской области, на западе Удмуртской Республики;

в ЮФО и СКФО - на большей части территорий Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, республик Крым, Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Адыгея, Краснодарского, Ставропольского краев, Чеченской Республики, в южной и восточной частях Республики Северная Осетия - Алания, северной и южной частях Кабардино-Балкарской Республики, северной, юго-восточной частях Карачаево-Черкессии;

в СЗФО - на большей части территорий Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, на западе Архангельской области, юге Мурманской области, западе и юге Вологодской области, на юге Карелии;

в ЦФО - на большей части территорий Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Тверской областей.

Чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируется местами: в Амурской области, Хабаровском крае, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской и Томской областях, Челябинской области, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, республиках Крым, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Краснодарском и Ставропольском краях, Рязанской и Белгородской областях, Псковской области.

Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и Амурской области, в одном муниципальном районе Челябинской области.

Особый противопожарный режим введен в 29 субъектах РФ: на всей территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Московской, Рязанской, Тульской, Вологодской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Новосибирской, Омской, Амурской областей, Ставропольского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, республик Татарстан, Чувашия, Алтай, Бурятия, Крым, Еврейской АО, в 10 муниципальных районах Свердловской области, в 19 муниципальных районах Тюменской области, в 25 муниципальных районах Иркутской области, в 41 муниципальном районе Красноярского края.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон "прямой линии" лесной охраны: 8-800-100-94-00.