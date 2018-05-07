В Костроме вор обокрал следователя во время допроса

Суд в Костроме приговорил к длительному сроку заключения наркодилера, который сумел обокрасть сотрудника СКР прямо во время допроса. Об этом сообщает Димитровский суд.

- Подсудимый, придя в Следственный комитет по другому уголовному делу, украл из незакрытого кабинета мобильный телефон, принадлежащий сотруднику, - сообщили в суде.

На этом его похождения не закончились. В день освобождения из колонии этот же подозреваемый приехал в гости к своей знакомой. Завладев банковской карточкой подруги, он снял с кредитки все деньги, а затем продал принадлежащие женщине холодильник, пылесос и стиральную машину.

Банда наркодилеров, в которую входил осужденный, промышляла сбытом запрещенных синтетических веществ на территории Костромы, Иванова, Кинешмы и Вологды. В ее состав входили шесть человек: четверо мужчин и две женщины.

Как выяснилось во время следствия, все подсудимые не только распространяли, но и употребляли наркотики. Кроме этого, двое участников группировки воровали из подъездов домов велосипеды, чтобы раздобыть деньги для приобретения очередной дозы

Суд, изучив смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, приговорил участников группы к длительным срокам заключения. Мужчины проведут в колониях строгого и особого режима от шести с половиной до 11 лет, женщины отправятся в колонии общего режима на сроки от четырех с половиной до шести лет.

Приговор пока не вступил в законную силу. Участники процесса вправе в течение десяти суток обжаловать его в апелляционном порядке.