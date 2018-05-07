Открытие дачного сезона ознаменовалось не только пикниками и рассадой на грядках, но и всплеском квартирных краж. Как правило, в разных городах количество таких преступлений или попытки их совершения возрастают до 10 - 15 процентов. Что логично: к опустевшим городским жилищам внимательно присматриваются профессиональные "домушники".

Так, из квартиры на улице 1-й Миусской в Тверском районе столицы они вынесли золотые ювелирные изделия и деньги, в том числе и валюте примерно на 10,6 миллиона рублей. Установлено, что вор или воры влезли в окно, пока хозяева отдыхали на даче. Проникнуть через окно преступникам было проще, так как подъезд и входная дверь были в поле зрения видеокамеры, а обратная сторона дома - нет. И времени было предостаточно - они точно знали, что квартира пустая. Полицейские эксперты изучают отпечатки пальцев и биологические следы.

Чаще всего на собственную квартиру воров наводят сами же хозяева - рассказывают в соцсетях о своих планах

Собеседники "РГ" в правоохранительных органах считают, что сейчас чаще всего на собственную квартиру воров наводят сами же хозяева. Многие, особенно продвинутая молодежь, буквально живущая в соцсетях, охотно хвастает своим достатком, новыми престижными покупками, дорогими интерьерами. И заранее сообщают о своих планах на отдых - куда и насколько уедут. Не менее продвинутые мошенники, записавшись под чужим именем в друзья, сумеют вычислить домашний адрес хвастунов. И возьмут их под плотное наблюдение - технология у "домушников" отработана до мельчайших деталей.

Казалось бы, парадокс. С одной стороны, современные технологии создали серьезный барьер для квартирных воров - в одной только Москве установлены свыше 100 тысяч камер видеонаблюдения, контролирующих подъезды и улицы, многие квартиры стоят на сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны. Во многих подъездах круглосуточно дежурят консъержки, двери оборудованы электронными кодовыми замками и домофонами. Благодаря этому ежегодно полиция раскрывает около 1000 преступлений, задерживают свыше полутысячи воров.

С другой стороны, откровения в интернете позволили преступникам кардинально изменить стратегию и даже тактику. Да, количество случайных ограблений снизилось в разы, жертвами становятся, как правило, люди, откровенно пренебрегающие элементарными мерами безопасности. Известны случаи, когда воры свободно заходили в незапертые квартиры или влезали в распахнутые окна на первом этаже. Теперь преступникам не надо месяцами выслеживать богатых знаменитостей или "подпольных" миллионеров - они сами все рассказывают в соцсетях.

В состав преступной группы, как правило, входит компьютерный специалист, задача которого выявить богатого клиента, выяснить его адрес и постоянно держать в поле зрения - в отъезде ли он, когда собирается вернуться. Он приобретает или взламывает базы данных с адресами и телефонами, переписывается с "друзьями" и узнает много интересного из жизни будущей жертвы. Другие члены группы устанавливают круглосуточное наблюдение за интересующей квартирой. Менее чем за неделю они выясняют алгоритм жизни ее обитателей. Есть в группе водитель, специалист по вскрытию любых замков и один-два опытных "поисковиков", способных быстро, но тщательно простучать и прощупать каждый квадратный сантиметр чужой квартиры.

Как правило, половину всех квартирных краж совершают приезжие.