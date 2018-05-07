Мосгорсуд впервые в столице взыскал с агрегатора такси деньги по иску родственников погибшей в ДТП женщины. Всего с агрегатора и собственника автомобиля взыскано по 664 тысячи рублей с каждого.

"Суд взыскал с ООО "Такси "Престиж" в счет возмещения ущерба сумму в размере 264 тысячи рублей и по 100 тысяч рублей морального ущерба четырем истцам, такую же сумму суд взыскал с Комарова В. Г., который является собственником автомобиля", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда.

Истцами выступали муж и дочери погибшей в ДТП с участием такси женщины. Они просили взыскать с ответчиков более полумиллиона рублей с каждого в счет возмещения причиненного ущерба, а также по 1,5 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда. Женщина погибла в ДТП в Москве 5 октября 2014 года. А 16 марта 2015 года Гагаринский суд Москвы признал виновным водителя такси, который приехал оказывать услуги такси по заказу, направленному в ООО "Такси "Престиж".

Однако несколько месяцев назад Верховный суд России решил, что агрегаторы такси несут ответственность за возмещение ущерба пассажирам в случае ДТП. ВС удовлетворил жалобу на определение Мосгорсуда, отказавшегося взыскать с ООО "Такси "Престиж" компенсацию морального вреда за гибель пассажирки в аварии, и дело было направлено в Мосгорсуд повторно. Кассационная инстанция объяснила, что у агрегатора такси был заключен договор с владельцем автомобиля, по которому агрегатор должен был получать вознаграждение за поиск пассажиров.

Об этом, как уточняет суд, свидетельствуют показания владельца машины, карточка самого таксиста, а также то, что он в момент происшествия оказывал услуги такси по направленному в агрегатор заказу.

Представители агрегатора на суде утверждали, что фирма является диспетчерской службой и всего лишь разместила заявку пассажирки в автоматизированной системе, доступ к которой имеет каждый перевозчик, состоящий в договорных отношениях с "Престижем".

Однако в распечатке переговоров телефона погибшей была обнаружена СМС от агрегатора, который благодарил клиентку за выбор их компании и указывал в сообщении стоимость поездки. В итоге Верховный суд в своем решении заявил, что агрегатор не освобождается от ответственности в случае ДТП.

Кстати, законодатели тоже начали думать, как урегулировать этот проблемный вопрос. Сейчас в Госдуме обсуждается депутатский законопроект о распространении закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами - ОСГОП на перевозки такси.

До сих пор на таких пассажиров распространялись положения закона об ОСАГО с лимитами за ущерб жизни и здоровью 500 тыс. рублей вместо 2 млн рублей в ОСГОП.