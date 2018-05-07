Под Орлом директора нацпарка осудили за незаконную рубку леса

В Орловской области вынесен обвинительный приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений в федеральном национальном парке.

Виновным в совершении преступления с использованием своего служебного положения признан директор госучреждения. Как сообщили в суде Хотынецкого района, он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В областной прокуратуре пояснили, что нарушения были допущены при планировании и проведении сплошной санитарной рубки на территории участкового лесничества. Ее провели на основании акта обследования, который не соответствовал установленным требованиям.

Орловский природоохранный прокурор также подал гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного РФ. Стоимость спиленных деревьев оценили в 17,2 миллиона рублей. Иск был удовлетворен в полном объеме - осужденного обязали выплатить указанную сумму в доход федерального бюджета.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.