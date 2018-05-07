Суд впервые в России признал криптовалюту имуществом

Апелляционный суд Москвы признал криптовалюту имуществом, передает РИА Новости.

Такое решение было принято при рассмотрении дела о банкротстве Ильи Царькова. Суд постановил включить в конкурсную массу биткоины Царькова. Теперь ему необходимо передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку. Решение о признании криптовалюты имуществом было принято в России впервые.

Должник возражал против такого решения, поскольку, по его словам, правовой статус криптовалюты в РФ не определен: Центробанк относит криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России" и является не имуществом, а информацией.

Арбитраж отклонил доводы должника. Теперь 0,2 биткоина будут включены в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.