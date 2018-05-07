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07.05.2018 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Битцевском лесу найдены тела двух человек

Текст: Сергей Бабкин

На юге Москвы совершено жестокое убийство мужчины и женщины. Их тела обнаружили в Битцевском лесу, недалеко от жилого дома на улице Академика Янгеля.

СК ходатайствует об аресте школьника, обвиняемого в убийстве студентки

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, погибшие были найдены ранним утром 6 мая. Их личности быстро установили: убитыми оказались жители одного из домов на Чертановской улице. Позже следователи вышли на 24-летнего родственника потерпевших, который во время допроса признался в убийстве.

Жителя Урала обвинили в убийстве двухлетней дочери знакомых

Молодой человек рассказал, что расправился с отцом и бабушкой в своей квартире. Потом расчленил тела, вывез в лес и попытался там сжечь. В квартире предполагаемого убийцы нашли останки его родственников и орудие преступления.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц". В ближайшее время он предстанет перед судом, где молодому человеку изберут меру пресечения.

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