В Туле бойцы Росгвардии освободили взятого в заложники ребенка

Под Тулой отец наркоман взял в заложники и угрожал убить свою полуторогодовалую дочь. Бойцы СОБР и ОМОН управления Росгвардии по региону его обезвредили, ребенка освободили. Возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника" (пункты "г", "д" части 2 статьи 206 УК РФ), сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК Р Зинаида Каминская.

ЧП произошло в селе Хрущево в Большой Туле. В одном из частных домов 30-летний мужчина после семейной ссоры выгнал супругу из дома и взял в заложники полуторогодовалую дочь. Мужчина, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, приставил нож к горлу малышки. Угрожая убить ребенка, он требовал, чтобы жена вернулась обратно.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, СК России, а также уполномоченный по правам ребенка в Тульской области. Сначала с захватчиком пытались вести переговоры. Однако тот на контакт не пошел.

Мужчина удерживал ребенка несколько часов. В конечном итоге бойцы Росгвардии начали спецоперацию по освобождению заложника. Было применено огнестрельное оружие, уточнили в пресс-службе ведомства, злоумышленник ранен и обезврежен. Малышка не пострадала.

Раненому была оказана первая помощь на месте. После его госпитализировали. В больнице преступник находится под охраной сотрудников полиции, сообщила Каминская.

- В настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства случившегося уточняются, назначаются необходимые экспертизы, сообщила Зинаида Каминская. Расследование уголовного дела продолжается.