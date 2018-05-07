На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4

Сегодня утром в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом в региональном филиале Геофизической службы Российской академии наук сообщили РИА Новости.

- Эпицентр находился на глубине более 96 километров, в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Класс сейсмособытия составил 9,5, - отмечают специалисты.

По информации Главного управления МЧС по краю, пострадавших и разрушений в результате подземных толчков нет. Угроза цунами не объявлялась.