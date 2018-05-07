В ЕАО скончались еще два пациента психинтерната

В Биробиджанском психоневрологическом интернате, где в марте произошла вспышка пневмонии, скончались еще два пациента. Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Ранее сообщалось о восьми погибших подопечных соцучреждения. Семеро из них умерли от пневмонии.

- Заключения экспертов есть пока не по всем случаям, - сказал агентству представитель СК.

Напомним, по факту смерти людей расследуется дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская, после проверки может быть возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников областной больницы.

- В январе этого года в медучреждение поступил заболевший пневмонией подопечный интерната. Ему назначили анализы и обследования, в ходе которых подтвердились признаки пневмонии, а также выявлено заболевание, требующее экстренного стационарного лечения, - пояснила Крепкогорская, отметив, что такая помощь оказана не была.

В результате мужчина скончался на пятый день пребывания в больнице.

Помощник прокурора добавила, что проверка самого интерната, где уже выявлено множество нарушений, продолжается.