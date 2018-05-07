В Приамурье потушили пожар площадью пять тысяч гектаров

На территории Мазановского района Амурской области ликвидирован пожар, бушевавший на площади пять тысяч гектаров.

- С огнем боролись почти неделю. Он находился в отдаленной местности и добраться к нему было сложно. Возгорание тушили больше 100 человек. Но и небо помогло долгожданным дождем, - рассказал "РГ" глава Мазановского района Михаил Пивень.

Всего за минувшие сутки в регионе удалось потушить 11 термоточек. Но в семи районах по-прежнему сохраняется высокий класс пожарной опасности. На всей территории Амурской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

К слову, пожароопасный период сегодня объявлен в восьми лесничествах соседней Якутии. А обильные осадки в республике ожидаются только в третьей декаде мая.

Сложная обстановка наблюдается и в других регионах ДФО. Особый противопожарный режим установлен в Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.