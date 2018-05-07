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07.05.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В торговых центрах Приамурья нашли более двух тысяч нарушений

Текст: Александр Ярошенко

Амурская областная прокуратура совместно со специалистами Главного управления МЧС России по области провела комплексную проверку исполнения противопожарного законодательства в торговых центрах и других местах отдыха.

- В ходе проверок на объектах с массовым пребыванием людей выявлено свыше двух тысяч нарушений законодательства о пожарной безопасности, - говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

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Добрый десяток нарушений противопожарных правил нашли в кинотеатре "Харбин" в Благовещенске. Нарушена изоляция электропроводки. В фойе здания, на лестничной площадке, у эвакуационного выхода складируются горючие материалы.

Во втором по величине городе Приамурья - Белогорске - без каких-либо разрешительных документов была введена в эксплуатацию вторая очередь торгового центра "Белый хутор".

Замечания у проверяющих появились и к торговому центру "Триумф" в Свободном. Факты неисполнения законодательства обнаружили в одном из торговых центров Тынды. А также в местах массового скопления людей в Завитинском, Ивановском, Константиновском, Серышевском и Мазановском районах Приамурья.

Все выявленные нарушения находятся на контроле прокуратуры Амурской области.

Напомним, что массовые инспекции начались в российских городах после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

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