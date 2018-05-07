Под Самарой нашли крупную партию оружия и четыре БТР

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов. В принадлежащем самарцу промышленном ангаре также обнаружили четыре БТР. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В общей сложности на базе по улице Степной поселка Стройкерамика под Самарой были обнаружены 52 единицы огнестрельного оружия, а также более 35 тысяч патронов различного калибра. Кроме того здесь находились четыре БТРа и УАЗ, в кузове которого установлен сейф для перевозки больших объемов оружия. Помимо этого в машине стояли высокоточные станки, предназначенные, скорее всего, для переделки оружия.

- Самарец владеет оружием и БТР законно, все оформлено. На БТР вооружение не установлено. Но в часть принадлежащего мужчине оружия внесены конструктивные изменения, позволяющие вести автоматический огонь - стрелять очередями. Такая переделка является незаконной - рассказали "РГ" в самарском УФСБ.

Оружие изъято на экспертизу. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовных дел.