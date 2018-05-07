В Саратове обрушилась часть пятиэтажного дома

В Саратове на проспекте Строителей обрушилась часть пятиэтажного дома. Обвалилась кладка одного из углов дома с первого по пятый этаж. В этой части здания находились санузлы.

По предварительным данным из многоэтажки эвакуированы 150 человек. Пострадавших в результате обрушения нет.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на месте происшествия развернут оперативный штаб, жильцам дома окажут необходимую помощь.

- Ситуация находится на контроле главы Саратова Михаила Исаева, который выезжал на место ЧП, - сообщила руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.