В Татарстане мужчина напал с ножом на охранника детского сада

В городе Альметьевск в ночь на понедельник мужчина с ножом проник в детский сад, ранил женщину-охранника и поджег здание, сообщают РИА Новости.

Об этом на совещании в мэрии сообщил глава Альметьевского муниципального района Татарстана Айрат Хайруллин. По его словам, злоумышленник разбил стекло, после чего ранил ножом женщину-охранника и совершил поджог.

По информации ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре в подсобном помещении детского сада поступило около 5 часов, и через 17 минут он был потушен. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пострадавшая от нападения женщина находится в больнице. Правоохранительные органы ищут нападавшего.

Детей из горевшего детского сада временно переведут в другие учреждения. Всего его посещало 260 детей. В здании детского сада будет сделан капитальный ремонт, уже планировавшийся ранее.