На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 было зарегистрировано в Бурятии, на территории Кабанского района, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

- Эпицентр находился в 18,3 километра северо-западнее поселка Сухая, в акватории озера Байкал, - пояснили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, толчки не ощущались. Тем не менее, сейчас в зоне сейсмособытия обследуются здания и социально-значимые объекты, организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов.

Как отмечают спасатели, в Бурятии это уже четвертое землетрясение с начала 2018 года.