Томского чиновника осудили за разглашение государственной тайны

Служащего одного из государственных учреждений Томской области осудили за передачу третьим лицам сведений, составляющих гостайну. Как сообщили "РГ" в региональном управлении ФСБ РФ, наказание для чиновника - один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Мягкий приговор обусловлен тем, что в составе преступления не было признаков государственной измены или шпионажа.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Процесс был закрытым и проходил в особом порядке, по упрощенной процедуре.

Характер сведений, которые получили распространение, не раскрывается. Известно лишь, что на них был наложен гриф "секретно". По оценке специалистов, информация оказалось достоверна, а собеседники чиновника доступа к ней не имели.

В управлении ФСБ отметили, что пристально следят за неразглашением секретной информации в научно-образовательной сфере, топливно-энергетическом комплексе и военной промышленности. Разглашение тайны в этих отраслях может сказаться на безопасности государства.