В Братске нашли убитой 16-летнюю школьницу

В городе Братск Иркутской области следователи выясняют обстоятельства убийства 16-летней ученицы одной из школ, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Как рассказали в СК, 3 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Братское» поступило сообщение: девушка ушла на занятия в школу, но домой не вернулась.

Полиция тут же начала поиски. Через два дня тело пропавшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из заброшенных зданий.

- Известно, что школьница воспитывалась в неполной семье, на учетах в органах профилактики не состояла. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказали в ведомстве.

В региональном СК добавили, что подозреваемый в совершении преступления уже задержан, в настоящее время с ним работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.