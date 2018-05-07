В Бурятии на месте пропажи ребенка нашли жуткую надпись

В Иволгинском районе Бурятии при странных обстоятельствах пропал двухлетний мальчик, сообщили в региональном СУ СК.

Как пояснили в ведомстве, ребенок играл во дворе с детьми, пока его мать в течение 20 минут находилась в гостях. Вернувшись, женщина не обнаружила сына. Другие дети также не заметили, как малыш исчез.

На место ЧП оперативно прибыли полицейские и кинолог. Однако следы ребенка найти не удалось.

Между тем рядом с предполагаемым местом пропажи мальчика специалисты обнаружили надпись "Умрет".

Сейчас следователи выясняют, кто ее сделал и имеет ли она отношение к исчезновению мальчика, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение заведомо несовершеннолетнего".