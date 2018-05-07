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07.05.2018 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье лесной пожар подошел вплотную к крупному поселку

Текст: Надежда Столярчук

Огонь подступил к поселку Могзон в Хилокском районе Забайкальского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Фото: Пресс-сдлужба ГУ МЧС по Республике Крым
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По данным пожарных, в поселке расположено 857 домов, в которых проживает порядка 4,5 тысячи человек. В ближайшее время в район ЧП вылетит самолет-амфибия Бе-200. Еще 10 автоцистерн отправлены в Хилокский район из Читы. Кроме того, добровольцы и спасатели производят дополнительную опашку вокруг населенного пункта

Ситуацию осложняет то, что пожар, начавшийся всего в трех километрах от поселка, верховой. Вдобавок, в регионе наблюдается ветреная погода, что усиливает распространение огня.

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