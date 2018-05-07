В Ставрополе причиной взрыва в жилом доме стал самоподрыв

Взрыв в подъезде многоэтажного жилого дома в Ставрополе устроил 40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщил "РГ" источник в этом ведомстве.

Тело погибшего медики забрали для судебно-медицинской экспертизы, а коммунальные службы уже начали устранять последствия ЧП. По данным городских служб, здание почти не пострадало.

- Дом в результате взрыва не поврежден, ремонтных работ не потребуется. Коммуникации также не пострадали. Сейчас подготовлен пункт временного размещения на базе школы №22, но это на всякий случай. В самой школе уроки не отменяли, эвакуация не проводилась, - рассказал "РГ" руководитель комитета по делам ГО и ЧС Ставрополя Виктор Янчук.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в подъезде между восьмым и девятым этажом в жилом доме на улице Шпаковская, 100. Вокруг дома выставлено оцепление.

Обстоятельства взрыва устанавливают специалисты.