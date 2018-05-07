В Ингушетии шестеро полицейских пойдут под суд за пытки задержанных

В суд направлено уголовное дело в отношении шести сотрудников полиции Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный канал СК РФ в соцсетях.

По данным следствия, обвиняемые полицейские выбивали из свидетелей признательные показания с помощью насилия: пытали задержанных электрическим током, избивали.

Преступления произошли в 2010 - 2016 годах. Жертвой допросов с пристрастием стал один человек, который умер от удушения, еще несколько получили серьезные телесные повреждения.

Кроме того, подозреваемые вымогали у граждан деньги, а также отобрали автомобиль у гражданина другого государства, угрожая ему распространением позорящих его сведений. Теперь экс-стражи правопорядка предстанут перед судом.