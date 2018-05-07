В Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном доме

Сегодня около 13.30 между восьмым и девятым этажами многоквартирного жилого дома на улице Шпаковской в Ставрополе произошел хлопок.

Сейчас на месте работает большое количество спасателей и спецтехники, место происшествия осматривают сотрудники следственных органов. Причина взрыва пока не установлена.

Глава пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья Олег Дегтярев сообщил, что возгорания на месте не было.

Уже известно об одном пострадавшем в результате хлопка.

Источник "РГ" в правоохранительных органах подчеркнул, что, по предварительной версии, произошел взрыв "бытового характера".