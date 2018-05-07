На Вологодчине выросло число отравившихся в школьной столовой

В поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области госпитализированы уже 15 детей. Они заболели, пообедав в школьной столовой. Изначально пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ говорила о 21 пострадавшем и 14 ребятах, лежащих в больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция". Сейчас число больных выросло.

Согласно свежим данным Роспотребнадзора по Вологодской области, заболели 34 ребенка - это ученики с первого по одиннадцатый классы. Деятельность школы приостановили, а столовую закрыли на карантин. Как добавили в ведомстве, у всех детей выявили одинаковую инфекцию, обнаружили норовирусы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей". Предполагается, что школа начнет учебный процесс 8 мая, а столовая будет закрыта как минимум на неделю.