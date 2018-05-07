После нескольких уголовных дел, около 50 травмированных детей, в том числе и с переломами позвоночника, региональный Следственный комитет принял решение о закрытии батутных центров в Архангельске.

Владельцы батутных центров возмутились принимаемыми мерами и выступили с открытым письмом, где призывали остановить закрытие детских аттракционов. Бизнесмены утверждают, что прыжки на батуте - дело добровольное и безопасное.

Всего за конец 2017 - начало 2018 годов в Архангельске было возбуждено семь уголовных дел, касающихся услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частности деятельности батутных центров. За этот период с различными травмами за медицинской помощью обратились 49 детей, из них 40 - с переломами позвоночника.

Как рассказывает мама Тимура Наталья Е., ее сын сразу пожаловался на боль между лопаток после прыжка, но инструктор не хотел слышать его жалоб и решил, что ребенок просто капризничает.

- После небольшой разминки инструктор предложил мне сделать сальто назад, - рассказывает Тимур Е. - Я прыгнул, там внизу должны были быть мягкие кубики, а оказалось что-то другое. Я сказал, что не хочу больше заниматься и что мне больно, а инструктор ответил: "Ты не мужик, что ли?"

После выяснилось, что в сетке вместе с мягкими элементами находился твердый пуф, как он там оказался, никто не знает. В акробатике сальто назад считается очень сложным элементом, который могут выполнить не все спортсмены. На следующий день в травмпункте Егору поставили диагноз - компрессионный перелом позвоночника с повреждением семи позвонков. Сейчас ему предстоит несколько месяцев носить специальный корсет, тренировать координацию рук и пропустить школьные занятия.

"Я сказал, что не хочу больше заниматься и что мне больно, а инструктор ответил: Ты не мужик, что ли?"

По словам старшего тренера - преподавателя по прыжкам на батуте и акробатической дорожке ДЮСШ Анастасии Морфеевой, батут - это не просто детское развлечение, а спортивный снаряд, к которому нужно относиться с большой серьезностью.

- К прыжку, который называется сальто назад, мы готовимся несколько месяцев, - говорит она. - Даже у профессиональных спортсменов есть большой риск получить травму, что говорить об обычных детях.

Владелец батутного центра, где занимался Егор Е., от комментариев отказался, но в социальной сети высказал мнение о том, что за детьми должны следить родители, для этого они подписывают специальный договор, где указано, что они предупреждены об ответственности и прошли инструктаж.

- Никакие договоры, бумаги, которые родители подписывают перед посещением батутного центра, не имеют юридической силы, - поясняет заместитель прокурора Архангельска Александр Власов. - Все услуги, оказываемые центрами, должны отвечать требованиям безопасности, и несут за это ответственность сами владельцы.

Заместитель прокурора замечает, что дети получили травмы в различных центрах города, которые после возбуждения уголовных дел были опечатаны.

- Если вы решили привести ребенка в такой центр, то убедитесь в его безопасности хотя бы визуально, чтобы не было посторонних предметов рядом, дети разных весовых категорий и возраста занимались раздельно, а не падали друг на друга, и так далее. Конечно, все оборудование должно быть сертифицировано заводом-изготовителем, о чем должны быть соответствующие свидетельства, - добавляет Власов.

После распоряжения о закрытии заведений в Интернете появилось открытое письмо одного из владельцев батутного центра, где он призывает обратить внимание на разработку стандартов, регулирующих деятельность батутных центров.

- Да, сейчас специальных нормативных документов, касающихся именно этих развлекательных центров, нет, - отмечает Александр Власов. - Но это не снимает с владельцев бизнеса ответственности, любая услуга должна быть в первую очередь безопасной.