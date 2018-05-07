В петербургском метро распылили газ

В подземном вестибюле петербургской станции метро "Гостиный двор" неизвестный распылил едкий газ. Как сообщили в пресс-службе городской подземки, это произошло около четырех часов дня.

Первыми о случившемся сообщили пользователи соцсетей. Очевидцы рассказывали, как люди внезапно начали кашлять и заторопились к эскалаторам, чтобы быстрее выбраться на свежий воздух.

Злоумышленник так и остался неизвестным. По всей видимости, он использовал перцовый баллончик. Газ распылили в вагоне, когда люди выходили на платформу. По словам пресс-секретаря метрополитена Юлии Шавель, от хулиганской выходки никто не пострадал. Станцию решили не эвакуировать - вместо этого для быстрого проветривания была включена дополнительная вентиляция.