В Краснодаре девочка утонула при купании в реке

В Краснодаре девочка утонула в Кубани, после того как вместе с несколькими шестиклассниками решила искупаться в реке в районе автомобильного рынка. Несчастный случай произошел 3 мая, но правоохранители сообщили о нем только сейчас.

- По предварительным данным, дети забрались в воду рядом с табличкой "Купаться запрещено", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. - Школьники попали в водоворот, но смогли выбраться на берег все, кроме одной 12-летней девочки. Дети немедленно рассказали взрослым, что произошло. После этого незамедлительно начались поиски школьницы, однако до сих пор ее тело не найдено.

По факту происшествия сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента, продолжаются поиски тела пропавшей девочки.