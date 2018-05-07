Челябинцы отравились салатами из супермаркета

Специалисты установили причину массового отравления челябинцев в праздничные дни. Все они употребили в пищу готовые салаты, изготовленных в цехах челябинского супермаркета "Лента", сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

- По результатам лабораторных исследований у семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы, - рассказали в ведомстве. - Она же обнаружена и в пробе готовой продукции - салате "селедка под шубой". Установлено, что все заболевшие употребляли салатную продукцию, изготовленную в производственных цехах ночной сменой 1 мая 2018 года. Состояние пострадавших оценивается как легкое и средней тяжести.

По результатам внеплановой проверки приостановлено производство, хранение и реализация салатов. Проведена дезинфекция производственных цехов и мест общего пользования всей сети магазинов. 78 сотрудников отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр, с реализации снято более 141 килограмма готовой продукции, отметили в Роспотребнадзоре.

В отношении супермаркета как юридического лица, а также его должностных лиц и сотрудников производственного цеха возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, начата проверка птицефабрики, которая поставляла яйцо для приготовления салатов.