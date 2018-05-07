На Ямале возбудили дела по факту поджогов в торговых центрах

Полиция Ямало-Ненецкого автономного округа возбудила уголовные дела по факту поджогов в двух торговых центрах в городе Ноябрьске.

Напомним, пожары в зданиях случились в ночь с субботы на воскресенье. Оба ТЦ загорелись почти одновременно: по информации регионального управления МЧС, в 22.35 вспыхнул "Таурус", в 23.00 - "Семья".

"Во втором случае пожарным удалось отстоять левое и правое крыло здания и имущество на сумму приблизительно 28 миллионов рублей", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В результате происшествий никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба главка МВД Ямала, по предварительным подсчетам, ущерб от пожаров составил около 63 миллионов рублей. Обследование мест возгораний в торговых центрах позволило сыщикам сделать вывод о том, что это был преднамеренный поджог.

В рамках уголовных дел (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ) устанавливается местонахождение причастных к преступлению. Расследование продолжается.