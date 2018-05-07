В Смоленске загорелся колбасный цех площадью 3500 метров

В колбасном цехе Смоленска произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в производственном помещении площадью 3,5 тысячи квадратных метров поступило к спасателям в 8.27. На тушение выехали автоцистерны трех пожарных частей.

- Размер здания 50х70 метров. На момент прибытия первых расчетов кровля горела открытым огнем по всей площади. Активной пенной аткакой пожар удалось локализовать. Сейчас идет проливка конструкций и охлаждение металлического покрытия кровли, - рассказали в пресс-службе смоленского управления МЧС.

В момент пожара работников в цеху не было, никто не пострадал. На месте происшествия работают дознаватели МЧС и полиции, причина возгорания выясняется.