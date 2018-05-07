Видео: Потоки лавы уничтожили десятки домов и дорог на Гавайях

Потоки лавы из извергающегося вулкана Килауэа продолжают уничтожать дома, дороги и лесные массивы на острове Гавайи.

Как предупредили в местной мэрии, выделяющийся при этом диоксид серы является токсичным и увеличивает риск респираторных заболеваний, раздражения глаз и горла.

По сведениям USA Today, извержение привело к закрытию Национального парка вулканов. Килауэа - один из пяти вулканов острова, посмотреть на которые приезжают порядка 9 миллионов человек в год.

Ранее сообщалось, что более 20 домов были разрушены потоками лавы. Извержение привело к эвакуации около 1,7 тысяч человек.