Автохам в Москве ударил сотрудника ЦОДД и скрылся

В Москве водитель неправильно припаркованного автомобиля ударил инспектора центра организации дорожного движения, после чего скрылся на собственном авто.

Факт происшествия "РГ" подтвердили в ЦОДД - там сообщили, что пострадавшему сотруднику пришлось вызывать скорую помощь, и он был госпитализирован.

В столичном главном управлении МВД "РГ" рассказали, что конфликт произошел возле дома №1 на Волочаевской улице рядом с пересечением с Танковым проездом. Пострадавший мужчина подал в полицию заявление, правоохранители уже начали проверку и ведут розыск нападавшего.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что инспектор ЦОДД получил удар после того, как сфотографировал припаркованный с нарушением правил автомобиль. Практически на всем протяжении Волочаевской улицы парковка действительно запрещена.