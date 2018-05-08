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08.05.2018 07:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экипажи арестованных в ОАЭ судов смогут вернуться в Приморье

Текст: Ольга Журман

Владелец арестованных в ОАЭ судов начал переговоры о замене российских экипажей, сообщает "Интерфакс".

- Моряков с танкера "Кристалл Ист" и судна "Каролина Винд" могут заменить иностранцами, что позволит россиянам вернуться домой, - рассказал директор компании-судовладельца "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой.

Фото: Государственная пограничная служба Украины
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Для того, чтобы обмен состоялся, нужно найти 13 моряков. Сейчас на "Кристалл Ист" находятся три человека, которые нуждаются в госпитализации. Но решить эту проблему пока не удается.

В конце апреля экипаж танкера, состоящий из семи россиян, подал сигнал SOS. У моряков ухудшилось состояние здоровья. Ранее они просили российских дипломатов о помощи в возвращении на родину.

Однако пока не найдется замена оставить корабль члены экипажа не могут. Их документы изъяли иммиграционные власти.

Это уже вторая команда моряков на арестованном в порту Шарджа (ОАЭ) "Кристалл Ист". Их предшественникам при содействии властей и профсоюза удалось вернуться домой. Но теперь и вновь прибывшие оказались в сложной ситуации.

Суда "Кристалл Ист" и "Каролина Винд" арестовали в ОАЭ из-за долгов судовладельца "Газпромбанку".

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