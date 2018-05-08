Вулкан Ключевской выбросил пепел на 5,5 километра

Пепловый выброс высотой до 5,5 километра зафиксировали на камчатском вулкане Ключевском во вторник. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, ссылаясь на данные группы KVERT.

Шлейф от выброса растянулся на 105 километров к югу и юго-востоку от исполина, в сторону Камчатского залива. Как отмечают в службе спасателей, населенные пункты на его пути отсутствуют. Выпадения пепла в них не отмечено.

Ключевскому присвоили один из самых высоких - "оранжевый"- код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.