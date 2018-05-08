В Саратове начали проверку по факту обрушения стены дома

Следственные органы проводят проверку по обрушению стены пятиэтажного дома на проспекте Строителей в Саратове. Из здания было эвакуировано более 100 человек, пострадавших нет.

- В настоящее время наиболее опытными следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Одновременно проверку проводят и сотрудники прокуратуры. Как рассказали в надзорном ведомстве, работники прокуратуры провели выемку документов в управляющей компании, которая обслуживала этот дом.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку вопросам соблюдения технических норм и правил при эксплуатации здания, полноты принятых органами местного самоуправления мер к предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, - говорит старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко.

Угловая стена дома 27а по проспекту Строителей в Саратове обрушилась вечером 7 мая, на эту сторону здания выходили душевые и туалетные комнаты. После обрушения всех жильцов эвакуировали, часть людей разместили в гостиницах, остальные нашли приют у родственников.

Сейчас экспертная организация проводит обследование здания, чтобы определить возможна ли его дальнейшая эксплуатация.

В администрации Саратова сообщили, что жильцам дома будет оказана материальная помощь. В мэрии и прокуратуре подтвердили, что официально здание не было признано аварийным.