В Казани воспитателя детсада обвинили в угрозе убийством ребенку

В Казани старшего воспитателя детского сада №283 обвинили в угрозе убийством четырехлетнего мальчика, а также в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и плохом воспитании. Об этом сообщили в СУ СК по Татарстану.

В ведомстве рассказали, что 42-летняя женщина позволила себе издеваться над ребенком 24 ноября 2017 года из-за того, что мальчик отказывался спать во время "тихого часа". Сначала она ударила ребенка рукой, затем ключами и тапком.

- Этого женщине показалось мало. В итоге она накрыла лицо мальчика подушкой и удерживала ее не менее пяти секунд. После этого воспитатель схватила ребенка за руки и ноги, вытащила из спальной и заперла в своем служебном кабинете, - пояснили следователи.

Первыми тревогу забили родители пострадавшего, отметив странности в поведении сына. Позже судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что воспитатель причинил ребенку "серьезную психологическую травму".

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемая отказалась давать показания.