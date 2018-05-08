В Уфе из-за пожара в школе эвакуировали более 250 детей

В уфимской школе, расположенной на улице Сельской Богородской, во время первого урока произошел пожар.

Сигнал о сработке пожарной сигнализации в автоматическом режиме поступил на пульт дежурной охраны в 06.32 (по московскому времени).

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан, персонал школы вывел из здания 252 школьников, никто не пострадал. На место ЧП выехали спасатели. Было задействовано 29 человек и 11 единиц техники.

От момента вызова до полной ликвидации открытого горения, очаг которого находился в школьной столовой, прошло всего девять минут.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.