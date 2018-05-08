Опубликовано видео с места пожара в красноярском Дворце спорта

В Сети появилось видео тушения масштабного пожара в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, информация о котором поступила в МЧС региона в 01:32 по Москве.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за возгорания оплетки проводов.

В полыхающем здании уже более четырех часов ведется борьба со стихией. Также продолжаются поиски очага возгорания.

Работа специалистов осложняется сильным задымлением, передает РИА Новости. Площадь пожара пока не установлена.

В тушении задействованы более 50 сотрудников МЧС и 21 единица техники.

Между тем Дворец спорта недавно был на реконструкции - его ремонтировали к предстоящей зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.