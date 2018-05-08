Под Красноярском в ДТП с экскаватором погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения автобуса с пассажирами и экскаватора в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП произошло сегодня ночью на 652 километре федеральной трассы Р-257 "Енисей". По предварительной версии полиции, 24-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и допустил столкновение с экскаватором, двигавшимся по встречной полосе.

Согласно информации МВД по краю, попавший в ДТП микроавтобус совершал несанкционированную перевозку пассажиров из Кызыла (Тува) в столицу Хакасии Абакан. В столкновении водитель и три пассажира погибли, еще пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

МВД начало доследственную проверку ДТП, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью людей.

Кроме того, прокуратура Красноярского края проверяет деятельность обслуживающей данный участок федеральной трассы компании. В надзорном органе не исключают, что работы ею выполнялись ненадлежащим образом, что и могло стать причиной аварии.