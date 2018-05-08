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08.05.2018 07:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в красноярском Дворце спорта

Текст: Оксана Грибанова

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на площади 250 квадратных метров, произошедшем в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Открытый огонь потушили в 09:29 по местному времени. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Опубликовано видео с места пожара в красноярском Дворце спорта

В тушении были задействованы 83 человека и 30 единиц техники.

Напомним, информация о возгорании кровли во Дворце спорта поступила в экстренные службы в 05:32 по местному времени.

Предположительно, ЧП произошло из-за возгорания оплетки проводов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во Дворце спорта был завершен ремонт - здание готовили к зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

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