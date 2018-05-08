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08.05.2018 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Простили долги

Калининградских приставов будут судить за многочисленные взятки
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7560 (97)
В Калининградской области группу сотрудников УФССП обвиняют во взятках, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Судебные приставы за деньги снимали аресты со счетов предприятий, "очищали" от долгов имущество, отменяли запреты на выезд граждан за границу. В общей сложности люди в форме, по версии следствия, получили от должников более полумиллиона рублей. На днях их дела передали в суд. Речь идет об отделе судебных приставов Ленинградского района Калининграда. Фигурантами уголовных дел стали исполняющая обязанности руководителя подразделения, ее заместитель и судебный пристав-исполнитель. Как выяснили следователи, обвиняемые получали взятки за отмену мер принудительного исполнения судебных решений с июля по ноябрь 2016 года.

Кроме того, заместитель начальника отдела обманула одного из должников. Она взяла у "клиента" 230 тысяч рублей за содействие в прекращении исполнительных производств, возбужденных в другом отделе УФССП. В действительности у женщины не было полномочий, достаточных, чтобы "помочь" этому должнику. Поэтому ее будут судить не только за взятки, но и за мошенничество.

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- Руководитель отдела и судебный пристав-исполнитель вину не признали. В начале прошлого года по ходатайству следствия их заключили под стражу. На транспортные средства, недвижимость и счета обвиняемых наложили арест, - делится информацией старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко. - Заместитель руководителя отдела, признавшая свою вину в полном объеме, дожидается суда под домашним арестом.

Следователи возбудили уголовные дела на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий полиции, которые провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции калининградской полиции. Всех приставов, попавших под подозрение, вскоре уволили с государ-ственной службы, отмечают в УФССП.

Тем временем

В апреле текущего года должник вручил взятку еще одному сотруднику отдела судебных приставов Ленинградского района Калининграда, сообщает региональное следственное управление. Предприниматель попросил снять запрет на совершение регистрационных действий, наложенный на имущество его фирмы. Взамен он передал человеку в форме инвестиционный договор на квартиру стоимостью более 1,3 миллиона рублей. В отношении должника возбудили уголовное дело по статье "дача взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий". Оценку действиям пристава дадут в рамках расследования этого дела. Как утверждают представители управления Федеральной службы судебных приставов, специалист сразу же уведомил руководство о том, что должник предложил ему вознаграждение. Эта информация позволила поймать предпринимателя с поличным.

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