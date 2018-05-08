Новгородский застройщик возвел фиктивный туристический центр

В Новгородской области раскрыли необычную схему мошенничества. Компания получила землю в аренду, обязавшись построить центр обслуживания туристов. И действительно возвела гостевые дома, после чего смогла выкупить участки по льготной цене. Однако вскоре на месте малоэтажного центра, который так и не начал работать, появились многоквартирные жилые дома. В отношении руководителя строительной фирмы возбудили уголовное дело.

Факты мошенничества выявили сотрудники областной прокуратуры и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Как установили правоохранители, в декабре 2012 года комитет по управлению государственным имуществом администрации Новгородской области заключил с застройщиком договоры аренды земельных участков, расположенных на Юрьевском шоссе в Великом Новгороде. В документе говорилось: земля предоставляется для строительства центра обслуживания туристов.

Компания возвела на арендованных участках 11 объектов недвижимости - общественно-информационный центр, административно-бытовое здание и девять гостевых домов. Постройки ввели в эксплуатацию, что позволило организации купить землю под ними без торгов по сниженной цене.

- В августе 2015 года строительная компания оформила права собственности на участок, кадастровая стоимость которого составляла 11,5 миллиона рублей, за 2,3 миллиона рублей, - делится информацией старший помощник прокурора Новгородской области Елена Григорьева. - В сентябре 2015 года аналогичным способом, минуя торги, организация приобрела другой участок на Юрьевском шоссе за 5,4 миллиона рублей, при кадастровой стоимости в 27,3 миллиона рублей. После регистрации права собственности на землю все постройки центра обслуживания туристов были демонтированы под надуманным предлогом. Сейчас компания возводит на этих участках многоквартирные жилые дома.

Ущерб, который застройщик причинил бюджету Новгородской области, превысил 30 миллионов рублей. Руководителю организации, подозреваемому в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, грозит до десяти лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела сотрудники УМВД провели обыски в офисах строительной фирмы и по месту жительства директора, изъяли документы и другие возможные улики.