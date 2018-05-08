В Петербурге мужчина нанес знакомой 70 ударов ножом

Петербургские следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве своей знакомой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

Согласно материалам дела, трагедия произошла накануне в квартире одного из домов на Коломяжском проспекте. 21-летний молодой человек поссорился со своей знакомой, которая была на год младше его.

В ходе перепалки он схватил нож и бросился на девушку. Она погибла на месте - следователи говорят как минимум о 70 ножевых ранениях. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении официального обвинения.