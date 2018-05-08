В Карелии на месте гибели ребенка загорелась лесозаготовка

В поселке Лендеры Муезерского района произошел пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки. Как раз там, где несколько дней назад погиб десятилетний мальчик под штабелем из бревен. Как сообщает пресс-служба МЧС Карелии, в связи с сильным пожаром создан оперативный штаб под руководством первого заместителя министра Александра Фролова.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине одиннадцатого сегодняшнего утра. К месту ЧП направили подразделения отдельного поста пожарно-спасательной части № 72 по охране поселка и добровольную пожарную команду Лендер.

Для усиления пожарных на место отправили группу беспилотных летательных аппаратов. Площадь возгорания - более тысячи квадратных метров. С огнем борются 60 человек и 19 единиц техники.

Как удалось узнать "РГ", пожар случился рядом с тем местом, где погиб мальчик. Напомним, ребенок и двое его друзей гуляли по неогороженной промышленной территории лесозаготовки. Мальчик забрался на бревна, а они покатились, придавив подростка насмерть. Еще один ребенок получил травмы. Следком Карелии проводит проверку.