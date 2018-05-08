В Петербурге новорожденного ребенка нашли в холодильнике

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорожденного. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления по Северной столице, младенца закрыли в неработающем холодильнике.

Согласно материалам уголовного дела, мальчика нашли накануне утром. Он лежал в холодильнике в общежитии на Задворной улице. К счастью, недавно родившийся младенец был жив, и его срочно отвезли в детскую больницу.

По предварительной информации, матери ребенка всего 15 лет, она уроженка Кыргызстана. Сейчас она лежит в больнице №5 имени Филатова, а мальчик - в детской городской больнице №1. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.