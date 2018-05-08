В Краснодаре вор замаскировался с помощью зеленки

Сотрудники транспортной полиции задержали за кражу денег на железнодорожном вокзале Краснодара 23-летнего местного жителя, пытавшегося остаться неопознанным, измазав лицо зеленкой.

- В дежурную часть обратилась женщина. Она сообщила, что у нее были похищены денежные средства и, по словам очевидцев, это кражу совершил облитый зеленкой мужчина, - рассказали в управлении на транспорте МВД РФ по ЮФО. - Найти нарушителя удалось довольно быстро. Его доставили в отделение полиции, а украденное уже вернули владелице.

В настоящее время молодой человек привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.