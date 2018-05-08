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08.05.2018 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд рассмотрит дело украинского террориста Лимешко

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Судакский городской суд в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиняемого в подготовке терактов на полуострове.

Он обвиняется по трем статья Уголовного кодекса РФ - незаконное изготовление взрывного устройства, незаконное приобретение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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Лимешко был задержан оперативниками ФСБ 12 августа 2017 года, когда подпиливал опору линии электропередачи у автодороги между Судаком и Новым Светом. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, состоящее из двух тротиловых шашек типа "200" и зажигательной трубки ЗТП-50 с механическим воспламенителем, а также гранату РГД-5 с вкрученным запалом, ручную пилу и цифровой фотоаппарат, на который террорист видимо собирался заснять результат своей диверсии.

Если бы злоумышленник довел задуманное до финала, несколько населенных пунктов остались бы без света. Кроме того, украинец хотел поджечь поджечь лес и устроить обвал горных пород на автодорогу.

Геннадий Лимешко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Следственный отдел УФСБ России по РК передал его дело для рассмотрения в Судакский городской суд.

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