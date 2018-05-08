В Новороссийске погиб один из фигурантов дела экс-главы Коми

Следователи начали проверку по факту гибели в ДТП в Новороссийске Алексея Соколова, который вместе с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером и другими проходил по уголовному делу об организации преступного сообщества. Об этом во вторник сообщили "РГ" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- В настоящее время мы проводим доследственную проверку. Обстоятельства аварии выясняются, - рассказала старший помощник руководителя регионального ведомства Наталья Смяцкая. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в нашумевшем деле бывшего руководителя Коми Вячеслава Гайзера бизнесмену Алексею Соколову инкриминировалось участие в ОПГ с использованием своего служебного положения (часть 2 статьи 210 УК РФ). Он был одним из первых, кого задержали и допросили по делу. Свою вину мужчина признал и находился под подпиской о невыезде.

Как выяснилось, это уже второй фигурант уголовного дела Гайзера, который погиб до приговора. В 2016 году бизнесмен Антон Фаерштейн был найден повешенным в своей камере в СИЗО.