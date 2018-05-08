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08.05.2018 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральского блогера арестовали за долги по алиментам

Текст: Екатерина Призова

Известного в Екатеринбурге блогера, ранее активно рассказывавшего в соцсетях о работе городских трамваев, арестовали на 10 суток за систематическую невыплату алиментов сыну.

По данным свердловского управления ФССП, молодой мужчина накопил свыше 370 тысяч рублей долга.

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"Более двух лет он уклонялся от алиментов, обещал платить, но так и сделал этого. Он объяснял ситуацию тем, что у него временные материальные трудности, нет постоянного заработка: ранее должник водил общественный транспорт, но потом из муниципального предприятия уволился, полностью посвятив себя ведению блога и социальной работе", - рассказали в региональной службе судебных приставов.

На несознательного отца был составлен протокол об административном правонарушении (часть 1 статьи 5.35.1 КоАП). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок десять суток. "Несколько дней без интернета помогут папе осознать важность воспитания и содержания сына", - уверены приставы.

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